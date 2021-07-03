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Андрей Бочкарев: Москва вошла в пятерку мегаполисов по числу довольных качеством жизни

Юлия Павлушова

Город
Андрей Бочкарев: Москва вошла в пятерку мегаполисов по числу довольных качеством жизни
Фото: Пресс-служба МУФ

Москва вошла в пятерку лидеров среди мировых мегаполисов по количеству горожан, довольных качеством жизни. Об этом заявил в субботу, 3 июля, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Рейтинг составили эксперты международной компании BCG. Согласно исследованию, Москва занимает третье место после Нью-Йорка и Лондона. Суммарная оценка столицы составила 62 балла.

— Это, конечно, результат работы правительства Москвы не только в части строительства, но и во всех сферах — здравоохранения, образования, благоустройства территорий, создания систем безопасности, — считает Андрей Бочкарев.

Заммэра напомнил, что в столице проводят масштабную работу по улучшению транспортной системы, строят новые линии метрополитена и дороги. Все виды транспорта интегрируются в единую сеть для удобства горожан.

— В городе также формируются районы с принципиально новым качеством жизни, с современным и комфортным жильем, качественной архитектурой, транспортной инфраструктурой, рабочими местами, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что улучшила качество жизни в Москве программа реновации. Благодаря ее реализации порядка миллиона горожан получат новые квартиры, а на месте более чем пяти тысяч ветхих домов возведут благоустроенные кварталы.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что Москва к 2024 году выйдет в мировые лидеры по плотности рельсового транспорта.

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