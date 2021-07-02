Андрей Бочкарев: Москва к 2024 году выйдет в мировые лидеры по плотности рельсового транспорта

Фото: Элина Максимова

Протяженность линий столичного рельсового транспорта, включая метро и МЦД, к 2024 году составит одну тысячу километров. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, масштабная программа развития метрополитена и железнодорожных путей выведет город в мировые лидеры по плотности сети рельсового транспорта. К такому выводу пришли эксперты международной компании BCG.

Таким образом, к 2024 году метро и МЦК будут состоять из 520 километров линий, а МЦД, а на железнодорожные линии будет приходиться 480 километров.

— Огромная работа проделана в городе по строительству дорог, с 2011 года улично-дорожная сеть выросла более чем на одну тысячу километров, — добавил Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что к 2023 году в Москве создадут еще около 300 километров дорог.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что четверть от общего объема улично-дорожной сети столицы построена за последние 10 лет. С 2011 года в столице построено 1050 километров дорог и в 1,5 раза выросло количество искусственных сооружений: мостов, эстакад и тоннелей. Помимо этого,за 10 лет возведено 308 искусственных сооружений и более 260 пешеходных переходов.