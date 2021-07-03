Андрей Бочкарев заявил, что в Москве за десять лет построили около 300 мостов и тоннелей

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории столицы за последние десять с половиной лет возвели 308 мостов, тоннелей и эстакад. Об этом в субботу, 3 июля, завил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Также было построено более тысячи километров дорог. Благодаря этому значительно снизилась загруженность дорог Москвы, — уточнил он.

По словам Андрея Бочкарева, наибольшие усилия при улучшении дорожной инфраструктуры уходят на подготовительные работы — расчистку территории, вынос инженерных коммуникаций за пределы участка строительства дороги, моста или тоннеля.

— Строить дороги в черте города в условиях плотной застройки очень трудно. Само строительство занимается только 30 процентов времени от всех работ, — пояснил заммэра.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что после завершения текущих проектов по строительству московского метро его развитие будет пересмотрено. По его словам, в дальнейшем не планируется в таких масштабах строить новые ветки метрополитена. Власти города сосредоточатся на «более тонких настройках» — продлении существующих линий и соединении их между собой.