Андрей Бочкарев заявил, что развитие столичного метро пересмотрят после 2023 года

Фото: Пресс-служба МУФ

После завершения текущих проектов по строительству московского метро его развитие будет пересмотрено. Об этом в субботу, 3 июля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Есть разумные, целесообразные этапы по строительству метро. С 1936 года по 2010-й было построено порядка 305 км метро, не считая веток депо. Это 178 станций. Мы с 2011 года построили 177 км и 60 станций подземного метро, и мы сюда также прибавляем 30 станций МЦК — это фактически наше наземное метро, потому что оно работает по режиму, близкому к метро, — отметил он в интервью Russia Today на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, в дальнейшем не планируется в таких масштабах строить новые ветки метрополитена. Власти города сосредоточатся на «более тонких настройках» — продление существующие линии и соединение их между собой.

— Мы 90 станций построили, порядка 25–30 планируем в ближайшие четыре года, и буквально в течение двух лет мы спланируем новые проекты — уже за пределами первого, мощнейшего этапа, для того чтобы начинать тонкие настройки, — отметил заммэра.

Также он уточнил, что будут строить не единичные станции, но в гораздо меньшем масштабе, чем это происходит сейчас.

Ранее Бочкарев сообщил, что Москва к 2024 году выйдет в мировые лидеры по плотности рельсового транспорта. По его словам, протяженность линий столичного рельсового транспорта, включая метро и МЦД, к 2024 году составит одну тысячу километров.