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«Остается под ИВЛ»: жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Юлия Павлушова

Общество
«Остается под ИВЛ»: жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский музыкант и актер Петр Мамонов остается в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

По ее словам, медики оценивают состояние музыканта как крайне тяжелое. Он переносит коронавирус в тяжелой форме, пишет РИА Новости.

— Легкие под ИВЛ, состояние крайне тяжелое. Седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ, — отметила Ольга Мамонова.

Музыканта госпитализировали с коронавирусом в Коммунарку. Известно, что почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Петр Мамонов является основателем группы «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году. Кроме того, он снимался в лентах «Такси-блюз» и «Остров». Главная роль в этом фильме принесла ему ряд наград.

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