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Фрагменты человеческих костей нашли при обустройстве детской площадки в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Фрагменты человеческих костей нашли при обустройстве детской площадки в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Космодамианская набережная, 40/42с3 Карта всех событий

Четырнадцать фрагментов человеческих костей нашли в яме возле детской площадки в центре Москвы. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Находку обнаружили во время благоустройства игровой зоны на Космодамианской набережной, 40/42, строение 3. Фрагменты костей уже отправили на экспертизу в Царицинский морг № 1.

Правоохранительные органы инициировали проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что человеческие останки обнаружили на территории гаражей в Подмосковье. Речь идет об улице Товарной. На месте были обнаружены кости таза и позвоночника, а также штаны и ботинки.

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