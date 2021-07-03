Психолог рассказала, как предотвратить эмоциональное выгорание на работе

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Около половины россиян сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. О том, как распознать этот недуг, рассказала клинический психолог Татьяна Додонова.

По словам эксперта, выгорание вызывают биологический и психологический факторы. Первый связан с нарушением режима сна и бодрствования.

— Часто мои клиенты говорят, что постоянно тревожатся, не могут закончить рабочий день, проверяют почту, вечно в ожидании созвона. И просыпаются они в этой же тревоге, в страхе что-то пропустить. Как результат — у человека портится сон, аппетит, самочувствие, ему кажется, что все валится из рук, — отметила Татьяна Додонова.

Чтобы не сбивать «внутренние часы», нужно сразу переодеваться в удобную одежду после прихода домой, советует психолог. Это будет сигнализировать о конце рабочего дня и начале отдыха.

Психологические факторы выгорания должен выявить специалист. Часто с ними сталкиваются ответственные люди, перфекционисты.

— И они могут быть очень хороши на рабочем месте, но внутри себя будут находиться на высоком уровне тревоги, а иногда даже отчаяния, — пояснила эксперт.

Татьяна Додонова советует людям, которые постоянно испытывают такие эмоции, не затягивать с походом к психотерапевту, сообщает Пятый канал.

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