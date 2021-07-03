Названы главные ошибки девушек на первом свидании

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Некоторых женщин регулярно отвергают даже самые пылкие кавалеры. Психологи считают, что это происходит из-за плохого впечатления на первом свидании. Эксперты назвали главные ошибки девушек на первой встрече с потенциальным возлюбленным.

Расчетливая натура

Большинство мужчин не звонят после первого свидания женщинам, которых волнует их кошелек. Вопрос о заработке в начале общения может обескуражить любого спутника и создать неверное впечатление о девушке.

Прирожденный нытик

Отпугивают ухажеров женщины, которые привыкли всем и всюду жаловаться на проблемы. Не стоит делиться всеми скелетами в шкафу на первом свидании. Кроме того, не нужно приходить на встречу в ужасном настроении и в слезах.

Раскрепощенная стерва

Девушка, которая пришла на первое свидание в прекрасном расположении духа, порадует любого мужчину. Однако даме, тем более навеселе, лучше внимательно следить за своими действиями. Свидание с «раскрепощенной стервой» может закончиться очень интересно. Но далеко не факт, что серьезный мужчина решится на продолжение отношений.

Бедная родственница

Бытует мнение, что любую девушку украшает скромность. Но психологи, напротив, говорят, что это большое заблуждение. Они не рекомендуют отказываться от еды на свидании в ресторане — это может поставить партнера в неловкое положение.

Самовлюбленная истеричка

Редко нравятся мужчинам спутницы, которые слишком превозносят себя и часто хвастаются. Собственные успехи на первом свидании нужно обсуждать очень осторожно. Психологи советуют оставить бахвальство для более длительного общения, сообщает Wday.ru.