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Кристина Орбакайте приучила девятилетнюю дочь к косметологу

Юлия Павлушова

Общество
Кристина Орбакайте приучила девятилетнюю дочь к косметологу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте рассказала, что приучает дочь Клавдию ухаживать за собой. В Instagram звезда опубликовала видео с совместного похода к косметологу с наследницей.

— Уже с детства надо привыкать к косметическим процедурам. Девочка, такая девочка, — отметила певица.

В кадре Клавдия лежит на кушетке косметолога. В это время девочке делают массаж лица, пишет ФАН.

Кристина Орбакайте родила Клавдию в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым в марте 2012 года. Кроме того, у певицы есть два сына — Дени Байсаров и Никита Пресняков.

Напомним, в мае Кристина Орбакайте отпраздновала свое 50-летие.

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