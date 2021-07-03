Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков сообщил, что российские власти ждут Лукашенко в Крыму

Юлия Павлушова

Политика
Песков сообщил, что российские власти ждут Лукашенко в Крыму
Фото: president.gov.by

Российские власти ждут президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. Об этом в субботу, 3 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем, — отметил представитель главы государства.

Обсуждение визита белорусского лидера прошло в эфире телеканала «Россия 1».

Президент РФ Владимир Путин 3 июля поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. В поздравлении глава российского государства отметил, что это знаменательная дата в истории: освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, одержанных в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Минск занимается проработкой вопроса об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, в республике находится санаторий, в который туристы прилетали на протяжении долгого времени. Поручение о проработке вопроса уже передано в компетентные ведомства.

Читайте также:
КрымДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте