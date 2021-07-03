Антонов ответил на заявления Вашингтона о консульской работе в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявления Вашингтона о том, что Москва мешает работе консульских учреждений США, являются «чепухой». Об этом в субботу, 3 июля, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в настоящее время восстановлено авиасообщение между США и Россией. Посольства также предоставляют время для выдачи виз.

— Конечно же, американцы сейчас заявили о том, что русские сами создали проблемы для того, чтобы выдавать визы россиянам, которые хотели бы поехать в США. Но это же чепуха, — отметил Антонов.

Он добавил, что на данный момент в США работают российские консульские учреждения в Вашингтоне, Хьюстоне и Нью-Йорке.

Кроме того, с июля российское посольство возобновит выездные сессии, чтобы обеспечить граждан России необходимыми документами. До октября 2021 года посольство России в США планируют выехать на три крупных выезда.

Ранее посольство РФ отвергло обвинения США и Великобритании в кибератаках. Дипломаты отметили, что борьба с киберпреступностью является приоритетом для РФ и составной частью ее государственной политики по противодействию всем формам криминала.

Также в посольстве напомнили, что президент РФ Владимир Путин еще в сентябре 2020 года предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.