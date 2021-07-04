Сборная Англии разгромила команду Украины и вышла в полуфинал Евро-2020

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная Англии по футболу обыграла команду Украины в четвертьфинале чемпионата Европы. Игра прошла в субботу, 3 июля, на Олимпийском стадионе в Риме.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Англии. На четвертой и 50-й минуте гол забил капитан английской сборной Харри Кейн. В составе сборной Англии также отличился Харри Магуайр на 46-й минуте и Джордан Хендерсон на 63-й минуте.

Победа обеспечила англичанам выход в полуфинал, где они сыграют с датчанами. Матч пройдет в Лондоне 7 июля.

Футболисты сборной Дании обыграли чехов в Баку. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Дании.

Напомним, сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020. Игра со шведами завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе украинской сборной на 27-й минуте мяч в ворота направил Александр Зинченко, решающий гол забил Артем Довбик.

Сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч.