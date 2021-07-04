Посвященные юбилею Республики Алтай карты «Тройка» появились в столичном метро

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Карты «Тройка», посвященные юбилею Республики Алтай, поступили в продажу в метро Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В субботу, 30 июня, Республика Алтай отмечает свой 30-й день рождения, напомнили в ведомстве. В честь юбилея в столичном метро начали продавать ограниченную серию «Тройки». Тираж выпуска составляет десять тысяч карт.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В ведомстве уточнили, что купить «Тройку» с необычным дизайном можно в кассах периметра Кольцевой линии метро.

В четверг, 1 июля, в кассах московского метро также появилась лимитированная «Тройка» от Покраса Лампаса и «ЛизаАлерт». Изображение на лицевой стороне транспортной карты повторяет арт-объект на стене здания на Большой Якиманке — мурал с именами пропавших детей, созданный Покрасом Лампасом совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В июне в метро Москвы начали продавать карту «Тройка» с амурозавром. Новый дизайн «Тройки» создан в честь открытия выставки «Русский палеоарт». Посетить ее можно в Дарвиновском музее начиная с 10 августа.