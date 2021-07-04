Врач рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств

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От определенного типа головной боли можно избавиться, не принимая лекарства. Об этом рассказал врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил Когтев.

По его словам, существует два типа головной боли: первичная и вторичная. Вторичная боль является последствием заболевания. По этой причине для ее лечения следует обращаться ко врачу.

При этом первичная боль возникает «сама по себе», пояснил врач. Чаще всего причиной ее возникновения является напряжение, стресс или тревожные расстройства, поэтому бороться с такой болью можно с помощью йоги и дыхательных практик, подчеркнул Когтев.

— Кора головного мозга работает слишком интенсивно, поэтому возникает мышечное напряжение. Такую боль можно устранить без лекарств, с помощью релаксации, — рассказал специалист.

При этом он добавил, что побороть мигрени без помощи врача удается редко, из-за чего не стоить откладывать поход к специалисту, пишет РИА Новости.