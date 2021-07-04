Госавтоинспекция оценила введение штрафов за парковку на местах для спецтехники

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ГИБДД не располагает информацией о новых штрафах за парковку на местах для пожарных машин, скорой помощи, МЧС и полиции. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

Ранее появились сообщения о планах ввести штраф за неправильную парковку автомобилистов на выделенных местах для спецтехники во дворах. В настоящее время законодательство не предусматривает штрафы за стоянку на зонах для спецтехники.

В пресс-центре подчеркнули, что ГИБДД не располагает сведениями об указанной инициативе, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации начал разрабатывать законопроект о штрафах, которые будут выписывать за парковку на площадках, предназначенных для пожарных машин во дворах.

Автоэксперт сообщал, что закон не смог бы работать. По его мнению, на сегодняшний день гораздо большей проблемой является тот факт, что большинство дворов не приспособлено для проезда большой спецтехники.