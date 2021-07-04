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Москвичам рассказали о погоде в столице 4 июля

Анастасия Волоснова

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Москвичам рассказали о погоде в столице 4 июля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 4 июля, ожидается переменной облачность, температура воздуха может прогреться до 28 градусов тепла. Об этом говорится на портале «Метеоновости».

Температура воздуха в столице 4 июля поднимется до 24–26 градусов тепла, в Подмосковье — до 23–28 градусов тепла. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Осадки в Московском регионе не ожидаются.

По словам синоптиков, определять погоду в регионе будет антициклон. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. При этом относительная влажность воздуха повысится до 60 процентов.

Погода 4 июля принесет комфорт метеозависимым людям, отметили синоптики. Однако жителям Москвы и области рекомендовали проводить больше времени на свежем воздухе в парках и лесах.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало следующей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту».

Напомним, среднемесячная температура за июнь в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.

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