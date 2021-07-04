Движение восстановили после ДТП с автомобилем каршеринга в Лефортовском тоннеле

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле восстановили движение после ДТП с автомобилем каршеринга. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — сообщили в ведомстве.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Напомним, утром 4 июля в Лефортовском тоннеле произошла авария. Водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и врезался в легковушку, в результате чего опрокинулся на бок и столкнулся с грузовиком. По информации источника «ВМ» в ДТП пострадал один водитель, он повредил руку.

Движение затруднено на полтора километра. На месте работают оперативные службы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.