Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение восстановили после ДТП с автомобилем каршеринга в Лефортовском тоннеле

Илья Ашуров

Происшествия
Движение восстановили после ДТП с автомобилем каршеринга в Лефортовском тоннеле
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле восстановили движение после ДТП с автомобилем каршеринга. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — сообщили в ведомстве.

Движение восстановили после ДТП с автомобилем каршеринга в Лефортовском тоннелеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Напомним, утром 4 июля в Лефортовском тоннеле произошла авария. Водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и врезался в легковушку, в результате чего опрокинулся на бок и столкнулся с грузовиком. По информации источника «ВМ» в ДТП пострадал один водитель, он повредил руку.

Движение затруднено на полтора километра. На месте работают оперативные службы. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Читайте также:
ДТПаварииЛефортовский тоннель
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте