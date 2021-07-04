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«Крайне тяжелое»: супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Илья Ашуров

Общество
«Крайне тяжелое»: супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер, поэт и музыкант Петр Мамонов уже четвертые сутки подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние артиста тяжелое, однако отрицательной динамики нет. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказала его супруга Ольга Мамонова.

— 1 июля его положили на ИВЛ, так что четвертые сутки состояние крайне тяжелое. Слава богу, плохой динамики нет, — цитирует жену актера ТАСС.

Напомним, о госпитализации Петра Мамонова с коронавирусом в Коммунарку стало известно 1 июля. Музыканту 70 лет. Почти два года назад он перенес обширный инфаркт и две операции.

Советский и российский рок-музыкант Петр Мамонов родился в Москве 14 апреля 1951 года. Широкой общественности он известен благодаря своей роли в кинокартинах режиссера Павла Лунгина «Остров» и «Царь». Музыкант также прославился благодаря группе «Звуки Му», которая впервые выступила для большой аудитории в 1984 году.

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