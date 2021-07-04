Пешеходный переход длиной 55 метров построят над проспектом Мира

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, проспект Мира, 202А Карта всех событий

На северо-востоке столицы построят 55-метровый пешеходный переход. Его отличительной особенностью станет витражное остекление. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, павильон перехода облицуют светопрозрачными вставками, которые будут выполнены в светлых тонах.

— Его появление обеспечит переход пассажиров через проспект Мира, а кроме того, позволит связать территорию района Ростокино с пассажирскими платформами Московского центрального кольца и остановочным пунктом Северянин Московской железной дороги, — сказал архитектор.

Новый объект построят в районе проспекта Мира, домов 202а — 220а, строение 4. Его высота составит около трех метров, а площадь достигнет 500 квадратных метров. Территорию вокруг перехода благоустроят: организуют тротуары и озеленят близлежащее пространство, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Сергей Кузнецов рассказал о планах строительства нового общественного комплекса в Южном Бутове. Новый объект расположится на Синельниковской улице, владение 49/2. Здание будет отличаться оригинальным дизайном, при его строительстве применят современные материалы.