Провал грунта произошел на юго-востоке Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Гурьянова, 6с2 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошел провал грунта. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Гурьянова в районе дома 6, корпус 2. Там перекрыты две полосы движения в сторону Южнопортовой улицы.

— Движение транспорта осуществляется по встречной полосе. Затруднений движения нет, на работу общественного транспорта ограничения не влияют, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей призвали быть аккуратнее за рулем при проезде указанного участка дороги.