Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Провал грунта произошел на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Провал грунта произошел на юго-востоке Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Гурьянова, 6с2 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошел провал грунта. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел на улице Гурьянова в районе дома 6, корпус 2. Там перекрыты две полосы движения в сторону Южнопортовой улицы.

— Движение транспорта осуществляется по встречной полосе. Затруднений движения нет, на работу общественного транспорта ограничения не влияют, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Провал грунта произошел на юго-востоке МосквыФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Водителей призвали быть аккуратнее за рулем при проезде указанного участка дороги.

Читайте также:
Москвапровал грунта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте