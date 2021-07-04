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Права на двухколесный. Нужен ли экзамен на знание ПДД для велосипедистов

Марина Найденкова

Общество
Права на двухколесный. Нужен ли экзамен на знание ПДД для велосипедистов
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Велосипедисты приравнены к участникам дорожного движения, поэтому обязаны соблюдать правила дорожного движения, иметь обязанности и ответственность. Идея отправлять курьеров-велосипедистов сдавать экзамены на знание ПДД правильная. Также пора продумать новые меры и для владельцев электровелосипедов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов.

По его словам, предложение Госавтоинспекции направлено на предупреждение опасности на дорогах и обеспечение безопасности граждан. Ведь велосипедисты, речь идет не только о курьерах, нередко нарушают правила дорожного движения: выскакивают на пешеходные переходы, не спешиваются заранее перед ними, сбивают пешеходов.

— Меня радует, что ГИБДД обратила на это внимание и сыграла на опережение. Откликнулись на вызов в обществе, который есть... У велосипедистов есть выделенная полоса на той же дороге, по которой ездят автомобили, эта дорога одна и та же, просто расчерчена для велосипедов. И раз они ездят по той же дороге, что и машины, у них должны быть также права, обязанности и ответственность, как и у автомобилистов, — сказал Ачкасов.

Он отметил, что Госавтоинспекция — служба, которая предупреждает происшествия на дороге. Поэтому она на сегодняшний день откликается на те моменты, которые в обществе созрели. Ведомство идет на шаг вперед, предупреждая, показывая обществу проблемы и предлагая методы борьбы с ними.

Кроме того, сегодня популярны и электровелосипеды. Такие устройства могут разгоняться до скорости 60–80 километров в час. Поэтому определенные меры, например, как со скутерами, по отношению к таким велосипедам и их пользователям тоже надо принимать.

— Если учитывать такие велосипеды, то давно пора (принимать меры по отношению к ним — прим. «ВМ»). Когда смотришь и видишь, что человек летит на велосипеде со скоростью 30–40 километров в час, то это пугает немножко… Но это не касается городских парков, бабушек, которые решили прокатиться на велосипеде. Хотя где вы сейчас увидите бабушку на велосипеде? — заключил эксперт.

Столица нуждается в нормах, которые обяжут курьеров-велосипедистов сдавать экзамены на знание правил дорожного движения, заявил глава управления ГИБДД Москвы Александр Быков. По его словам, курьеры на велосипедах, доставляющие еду в городе, часто нарушают различные пункты ПДД. Быков уточнил, что важно оперативно проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет работодателей таких курьеров отправлять их на экзамен.

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