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Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тысяч в сутки

Иван Юминов

Общество
Число вызовов скорой помощи в Подмосковье достигло 14 тысяч в сутки
Фото: moscow-live

Число вызовов бригад скорой помощи в Московской области выросло до 14 тысяч в сутки, мобилизованы 7,5 тысячи врачей. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев в воскресенье, 4 июля.

— У нас 14 тысяч вызовов в сутки скорой помощи. Очень большая армия врачей мобилизована — 7,5 тысячи врачей и порядка 15 тысяч среднего медицинского персонала, — приводит слова Воробьева РИАМО.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 25 142 новых случая коронавируса. На первом месте по количеству заболевших остается Москва, где зафиксировали 7624 случая. На втором месте располагается Московская область с 2696 заражениями.

Жители Подмосковья получили возможность сделать прививку от COVID-19 в парках. Прививочные пункты откроют в Балашихе, Ногинске, Клину, Химках, Одинцове, Чехове, Ленинском округе и Коломне. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС.

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