Главархив рассказал о неосуществленных проектах театров Мейерхольда и Немировича-Данченко

Фото: Главархив Москвы

Конечно, облик сегодняшней Москвы значительно отличается от ее вида советского времени. Однако облик был бы и сейчас совсем другим, появись в городе определенные строения. Недавно Главархив открыл доступ к уникальным документам о нереализованных проектах: восьмой сталинской высотке, Пантеоне и Доме колхозника. Хранит Главархив и другие сведения о несбывшихся планах постройки. Например, среди них — сведения о театрах Всеволода Мейерхольда и Владимира Немировича-Данченко.

В 1919 году театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко создал Музыкальную студию Московского художественного театра, получившую в 1926 году имя Музыкального театра имени народного артиста Республики Вл. И. Немировича-Данченко. Театр разместился на улице Большая Дмитровка, 17. Здесь же находилась и Оперная студия-театр под руководством Константина Станиславского.

Конкурс проектов на постройку отдельного здания для театра Немировича-Данченко, атакже на проведение реконструкции театра для труппы Станиславского был объявлен в 1935 году.

Архитектурное состязание выиграл проект архитекторов Георгия Крутикова иВ. Попова, а спустя год на Тверском бульваре было запущено строительство, которое крайне медленно двигалось. Так, к лету 1941 года появились лишь стены. На время Великой Отечественной войны работы на объекте прекратились.

В том же 1941 году труппа Немировича-Данченко примкнула к коллективу Станиславского. Объединенный театр стал давать спектакли в прежнем здании.

Недостроенное же сооружение на Тверском бульваре использовалось различными учреждениями вплоть до решения Исполкома Моссовета о его использовании по прямому назначению. В 1973 году на этом месте по проекту архитектора Владимира Кубасова возвели здание Московского художественного академического театра (сейчас — МХАТ им. М. Горького).

Фото: Главархив Москвы

Похожая судьба ждала и еще один проект. В 1930-х годах в центре столицы на Большой Садовой улице (сейчас — Триумфальная площадь) планировалось возвести новое здание Государственного театра им. Всеволода Мейерхольда (ГосТиМ). На этом месте еще в 1890-е годы существовал «парижский» кафешантан Шарля Омона, который позже превратился в театр «Буфф», а со сменой владельца в 1912 году — втеатр «Зон». Начиная с 1920-хгодов здесь располагался Театр вольной мастерской Мейерхольда.

По задумке Всеволода Мейерхольда в новом театре сцена должна была расположиться в центре зала наподобие греческого амфитеатра. Над проектом в 1930–1933 годах работали молодые архитекторы-конструктивисты Михаил Бархин и Сергей Вахтангов. После того как в 1933 году утвердили общий план реконструкции, начались строительные работы.

Но уже в процессе строительства выяснилось, что здание ГосТиМа не вписывается ни в ансамбль реконструируемой площади, ни во фронт застройки Тверской улицы. Так было принято решение усовершенствовать «новаторский» фасад, а дальнейшая разработка проекта легла на 2-ю архитектурно-планировочную мастерскую Моссовета под руководством Алексея Щусева. Также в проектировочных работах участвовали архитекторы Дмитрий Чечулин и Анатолий Жуков.

В основу нового проекта легли наработки прежнего плана: объемно-пространственная композиция с угловым акцентом в виде башни, барельефы, колоннада, мозаичный фриз с изображением сцен из постановки Всеволода Мейерхольда «Ревизор». В 1938 году здание было построено вчерне. Но из-за закрытия театра здание передали Московской филармонии для организации универсального концертного зала.

Проект снова был несколько изменен: была устранена «творческая башня», но оформление фасадов осталось прежним. Первой в эксплуатацию была введена угловая часть здания, где в 1938 году открылся наземный вестибюль станции метро «Маяковская», а уже в 1940 году Концертный зал им. П. Чайковского принял первых слушателей.