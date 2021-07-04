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Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах возросло до 45

Иван Юминов

В мире
Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах возросло до 45
Фото: Twitter / GrangerE04117

Число погибших при крушении военного самолета Lockheed C-130 на Филиппинах достигло 45. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны республики в воскресенье, 4 июля.

Пять военнослужащих пропали без вести, среди жертв происшествия также оказались трое гражданских, которые находились на земле в момент падения самолета. Часть солдат выпрыгнула из самолета перед моментом столкновения с землей, об их состоянии ничего неизвестно.

Среди пострадавших числятся 53 человека, в том числе четверо гражданских. Признаков атаки на C-130 зафиксировано не было, приводит слова представителя министерства, полковника Эдгарда Аревало агентство Reuters.

C-130 потерпел крушение в районе архипелага Сугу на юго-западе Филиппин. Самолет с 96 военными на борту направлялся из города Кагаян-де-Оро на остров Холо для борьбы с экстремистами и повстанцами. Во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и врезался в близлежащую деревню, после чего возник пожар.

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