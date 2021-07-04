Главу Коломны Дениса Лебедева похоронили на кладбище в Подмосковье

Фото: kolomnagrad.ru

Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева похоронили на Новом городищенском кладбище в Подмосковье. Об этом стало известно в воскресенье, 4 июля.

Церемония прощания с ним состоялась в Успенском кафедральном соборе. Перед въездом на кладбище выстроилась очередь из десятков машин, часть людей оставила машины на обочине и отправилась на похороны пешком.

Могила главы округа расположилась около храма Архангела Михаила. Ее обложили букетами цветов, а затем рота почетного караула промаршировала от храма к воротам кладбища под мелодию военного оркестра «Прощание славянки», отмечает РИАМО.

Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире 2 июля. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Пост главы округа Лебедев занимал с октября 2016 года.

В качестве приоритетной версии причины самоубийства главы Коломны рассматриваются проблемы в семейной жизни.