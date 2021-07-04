Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главу Коломны Дениса Лебедева похоронили на кладбище в Подмосковье

Иван Юминов

Общество
Главу Коломны Дениса Лебедева похоронили на кладбище в Подмосковье
Фото: kolomnagrad.ru

Главу городского округа Коломна Дениса Лебедева похоронили на Новом городищенском кладбище в Подмосковье. Об этом стало известно в воскресенье, 4 июля.

Церемония прощания с ним состоялась в Успенском кафедральном соборе. Перед въездом на кладбище выстроилась очередь из десятков машин, часть людей оставила машины на обочине и отправилась на похороны пешком.

Могила главы округа расположилась около храма Архангела Михаила. Ее обложили букетами цветов, а затем рота почетного караула промаршировала от храма к воротам кладбища под мелодию военного оркестра «Прощание славянки», отмечает РИАМО.

Лебедева обнаружили мертвым в собственной квартире 2 июля. По предварительным данным, он совершил самоубийство. Пост главы округа Лебедев занимал с октября 2016 года.

В качестве приоритетной версии причины самоубийства главы Коломны рассматриваются проблемы в семейной жизни.

Читайте также:
КоломнапохороныПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте