Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проблемы в семье рассматриваются в качестве основной версии причины самоубийства мэра Коломны

Полина Долганова

Происшествия
Проблемы в семье рассматриваются в качестве основной версии причины самоубийства мэра Коломны
Фото: kolomnagrad.ru

Проблемы в семейной жизни мэра Коломны Дениса Лебедева рассматриваются в качестве приоритетной версии причины самоубийства. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее «ВМ» писала, что Следком устанавливает причины и обстоятельства смерти главы городского округа Коломна. До этого прокуратура официально подтвердила его смерть.

Глава округа был найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, он совершил самоубийство. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, Лебедев был обнаружен в собственной квартире с огнестрельным ранением.

Согласно сайту администрации Коломенского городского округа, Лебедев занимал пост мэра с октября 2016 года.

Читайте также:
мэрКоломнасмерть
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте