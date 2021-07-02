Проблемы в семье рассматриваются в качестве основной версии причины самоубийства мэра Коломны

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Проблемы в семейной жизни мэра Коломны Дениса Лебедева рассматриваются в качестве приоритетной версии причины самоубийства. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее «ВМ» писала, что Следком устанавливает причины и обстоятельства смерти главы городского округа Коломна. До этого прокуратура официально подтвердила его смерть.

Глава округа был найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, он совершил самоубийство. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, Лебедев был обнаружен в собственной квартире с огнестрельным ранением.

Согласно сайту администрации Коломенского городского округа, Лебедев занимал пост мэра с октября 2016 года.