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Движение восстановили на юго-востоке Москвы после ДТП с тремя грузовиками

Иван Юминов

Происшествия
Движение восстановили на юго-востоке Москвы после ДТП с тремя грузовиками
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, 1-й Кожуховский проезд, 19к1 Карта всех событий

Движение восстановлено после столкновения трех грузовиков под путепроводом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 4 июля.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Ранее сообщалось, что грузовики попали в ДТП под Сайкинским путепроводом. Инцидент произошел по адресу 1-й Кожуховский проезд в районе дома 19, корпус 1.

Движение осуществлялось по одной полосе.

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