СК проверит информацию об обыске вещей пенсионера врачами на юго-западе Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Нагорная улица Карта всех событий

СК проверит информацию об обыске вещей пенсионера врачами частной скорой помощи на юго-западе города. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в воскресенье, 4 июля.

— На сайте одного из информационных агентств размещено видео, на котором сотрудник частной скорой помощи, находясь в квартире пожилого мужчины 1930 года рождения, расположенной по улице Нагорной в городе Москве, без его согласия осмотрел содержимое ящика стола, а также ощупал его одежду, — рассказала она.

Ведомство организовало доследственную проверку, в ходе которой опросило мужчину и его родственников. Следователи устанавливают сотрудников, которые осуществили выезд к пенсионеру, отмечается на сайте СК.

Ранее в Депздраве Москвы сообщили, что сотрудники бригады скорой помощи, которые якобы копались в вещах ветерана в столице, не имеют отношения к Московской станции скорой помощи имени Пучкова, они были из коммерческой организации. Руководство станции отправило информацию об инциденте компании, которая выполняла вызов, с целью выяснения его обстоятельств