Жителя Подмосковья задержали за убийство 20-летней давности

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Правоохранительные органы задержали мужчину, который убил человека 20 лет назад. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве в воскресенье, 4 июля.

Инцидент произошел в августе 2001 года на спортивной площадке около одного из домов на севере Москвы, где нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Личность злоумышленника была установлена, им оказался 42-летний житель Московской области.

Однако 20 лет назад достаточных доказательств вины не нашлось. Теперь причастность к убийству была установлена и мужчину задержали.

Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отмечает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что суд в Красногорске приговорил к 11 годам и 7 месяцам колонии женщину, убившую подругу и возлюбленного.