В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Государство может осуществлять прямые выплаты россиянам на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо региональные власти могут снизить тарифы. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин в воскресенье, 4 июля.
— Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо чтобы региональные власти снизили тарифы, — рассказал парламентарий.
Снижение тарифов ЖКХ для россиян при компенсации «выпадающих» доходов энергетических компаний со стороны правительства является целесообразным, добавил Ионин. При таком сценарии организации должны будут обосновывать это именно кабмину, а не обычным людям, приводит его слова Ura.ru.
С 1 июля в России повысятся тарифы ЖКХ в среднем на 3,3 процента. При этом они повышаются 1 июля ежегодно. Для каждого российского региона существует собственная планка, которую нельзя превышать. По информации ФАС, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четырех процентов.