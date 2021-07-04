В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ

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Государство может осуществлять прямые выплаты россиянам на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо региональные власти могут снизить тарифы. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин в воскресенье, 4 июля.

— Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо чтобы региональные власти снизили тарифы, — рассказал парламентарий.

Снижение тарифов ЖКХ для россиян при компенсации «выпадающих» доходов энергетических компаний со стороны правительства является целесообразным, добавил Ионин. При таком сценарии организации должны будут обосновывать это именно кабмину, а не обычным людям, приводит его слова Ura.ru.

С 1 июля в России повысятся тарифы ЖКХ в среднем на 3,3 процента. При этом они повышаются 1 июля ежегодно. Для каждого российского региона существует собственная планка, которую нельзя превышать. По информации ФАС, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четырех процентов.