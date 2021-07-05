«Давать свободы»: Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе с Евгением Гором

Фото: instagram.com/@ngbabkina

Певица Надежда Бабкина объяснила, почему не живет вместе со своим 41-летним возлюбленным, певцом Евгением Горшечковым, который выступает под псевдонимом Евгений Гор. Секрет своих отношений артистка раскрыла в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Бабкина отметила, что хочет давать своему мужчине больше свободы, поэтому отказалась от идеи жить вместе с ним.

— Надо ему немножко давать свободы, понимаете, чтобы он все-таки чувствовал себя таким независимым, таким, знаете, Самсоном, — подчеркнула 71-летняя певица.

По ее словам, женщины часто ищут принца на белом коне, но боятся его потерять. Бабкина добавила, что отношения начинают портиться, когда партнеры выясняют, кто с кем посторонним общался.

Ранее Бабкина развеяла слухи о расставании с возлюбленным, появившиеся в Сети. Певица рассказала, что недавно они отпраздновали день рождения Гора, которому 31 марта исполнился 41 год, в турецком ресторане. На празднике собралась вся семья народной артистки, которая, по словам Бабкиной, обожает музыканта. Так что вечер получился «теплым и домашним».