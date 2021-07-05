«Великан и карлик»: генерал ВСУ раскрыл правду о военных силах России и Украины

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Военные возможности России значительно превосходят украинские. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян.

По его словам, Украина не должна обманывать себя и Россию о своих небольших военных возможностях.

— Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы не было, Россия и Украина — как великан и карлик, — отметил Мартиросян.

Он подчеркнул, что украинская сторона должна понимать силу России, из-за чего ей не стоит «хвастаться», пишет РИА Новости.

Ранее украинский эксперт заявил, что Украина не должна недооценивать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Он подчеркнул, что «Циркон» будет мощным оружием, если российские военные решат его использовать. Против подобной ракеты может выступить только лазерное или энергетические оружие, которым обладают США и Израиль.

Напомним, в понедельник, 28 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что уникальные системы вооружений, в том числе зенитные системы С-500 «Прометей» и корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. При этом в стране уже находятся комплексы «Авангард» и «Кинжал».