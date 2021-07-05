Аналитики назвали регионы с самыми высокими доходами населения

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Ямало-Ненецкий автономный округ занял первую строчку в рейтинге регионов России по уровню доходов населения. Об этом говорится в расследовании РИА Новости.

Второе место занял Ненецкий автономный округ, третье — Москва. В пятерку лидеров также внесли Чукотку и Магаданскую область.

Меньше всего в стране зарабатывают россияне из Ингушетии, Республики Алтай и Тувы, говорится в исследовании.

Ранее Росстат сообщил, что в апреле 2021 года рост заработной платы в реальном выражении в России составил 7,8 процента. В марте уровень зарплат повысился на 1,8 процента, в феврале — на два процента, в январе — на 0,1 процента. В апреле 2021 года средняя зарплата россиян выросла до 56 614 рублей.

За период с января по апрель текущего года зарплаты в реальном выражении увеличились на 2,9 процента по сравнению с данными прошлого года.