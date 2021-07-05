Bloomberg назвал страны, которые лидируют по вакцинации от COVID-19

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В тройку стран, которые лидируют по вакцинации от коронавируса, вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Республика Сейшельские Острова и Бахрейн. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

В ОАЭ прививку от коронавируса сделали 15,5 миллиона раз, что свидетельствует о вакцинации 72,3 процента жителей страны.

На Сейшельских островах вакцинировались 71,7 процента жителей, в стране суммарно сделали 138 тысяч прививок. В Королевстве Бахрейн число сделанных прививок достигло 2,07 миллиона, что защищает от COVID-19 69,7 процента жителей.

При этом во время исследования аналитики учитывали и препараты, требующие введения двух доз, так и препараты из одного компонента.

В России сделали 38 миллионов прививок от коронавируса. Всего в стране привито 12,9 процента населения. Суммарно в 180 странах мира прививку поставили 3,19 миллиарда раз, что позволило охватить 20,8 процента населения планеты.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что еще восемь регионов России введут обязательную вакцинацию для ряда работников.