Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в регионах России

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Дожди, штормовой ветер и град придут на юг Европейской России, в Крым и на Урал в начале недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Ростовской области и Краснодарском крае сохранится июньская погода. При этом в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе ожидаются обильные осадки.

— В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов, — рассказал эксперт.

Вильфанд предупредил, что скорость ветра в Крыму может достигать 20-25 метров в секунду. Температура воздуха в регионе составит плюс 24-25 градусов.

На Ставрополье и в Карачаево-Черкесии будет наблюдаться град, сильный ветер и дождь. Опасные погодные условия также могут сформироваться в Челябинской области и в Свердловской области, пояснил эксперт.

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии ожидаются высокие температуры. Воздух может прогреться на 6-8 градусов выше нормы, пишет РИА Новости.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало следующей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту». Позднее синоптик рассказал, когда температура в Москве достигнет июньских максимумов.