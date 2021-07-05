Глава Минпромторга поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса в российской промышленности. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в настоящее время от COVID-19 привиты более 30 процентов работников сферы. В ближайшее время планируется вакцинировать от коронавируса свыше половины всех сотрудников.

Мантуров подчеркнул, что он поддерживает вакцинацию, так как от нее зависит эффективность работы специалистов Минпромторга.

— По предварительным данным, восемь процентов сотрудников переболели, почти 25 процентов прошли вакцинацию и еще 16 процентов готовы ее пройти, — добавил Мантуров.

Он добавил, что медицинский отвод по показаниям врача предъявили только 2,5 процента работников. Министр уточнил, что большую часть вакцинированных работников составляют специалисты с высшим образованием и руководящий состав.

Мантуров пояснил, что статистические данные были оформлены по результатам опроса ряда предприятий в 22 отраслях, пишет ТАСС.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отмечал, что меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам главы государства, нужны для того, чтобы избежать локдауна. Пандемию, добавил Путин, можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».