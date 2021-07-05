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Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от COVID-19

Анастасия Волоснова

Экономика
Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от COVID-19
Фото: АГН Москва

Ущерб экономике России от коронавируса в 2020 году составил 997,06 миллиарда рублей. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».

Показатель по влиянию COVID-19 на экономику в 2020 году в 1,4 раза больше, чем суммарный ущерб от остальных инфекционных болезней за прошлый год.

В частности, прямые траты на лечение пациентов с коронавирусом составили около 183 миллиардов рублей. Еще 108 миллиардов рублей власти потратили на лабораторные тестирования.

Кроме того, часть бюджетных средств пошли на выплаты для россиян. На поддержку граждан и предприятий власти потратили не менее 515 миллиардов рублей, говорится в сообщении. Еще 189,452 миллиарда рублей ушли на непосредственное лечение пациентов с COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее Росстат сообщил, что безработица в России в мае 2021 года снизилась с 5,2 процента, которые фиксировались в апреле текущего года, до 4,9 процента. В мае 3,7 миллиона россиян старше 16 лет были зарегистрированы в статусе безработных.

В Росстате отметили, что общий уровень безработицы в стране приблизился к показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса.

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