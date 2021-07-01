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Безработица в России снизилась до 4,9 процента в мае 2021 года

Анастасия Волоснова

Общество
Безработица в России снизилась до 4,9 процента в мае 2021 года
Марафон занятости, ярмарка вакансий

Безработица в России в мае 2021 года снизилась с 5,2 процента, которые фиксировались в апреле текущего года, до 4,9 процента. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росстата.

В мае зафиксировано 3,7 миллиона россиян старше 16 лет, которые имеют статус безработного.

При этом 1,6 миллиона граждан России в мае состояли на учете в службах занятости населения. Среди данной категории 1,4 миллиона человек классифицируются как безработные. В частности, 0,8 миллиона россиян получали пособие по безработице.

В Росстате отметили, что общий уровень безработицы в стране приблизился к показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса.

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