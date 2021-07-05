Онлайн-обучение в центре «Профессионал» с начала года прошли более 2,5 тысячи москвичей

Директор учебного центра «Профессионал» Елена Крутицкая / Фото: Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения Москвы

Более 2,5 тысячи жителей Москвы прошли онлайн-обучение по востребованным на рынке профессиям в центре «Профессионал» в этом году.

— Второй год самые нужные на рынке труда специальности можно освоить в «Профессионале» онлайн. Учебный центр тесно сотрудничает с крупными работодателями, — рассказала первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и соцзащиты населения Александра Александрова.

По ее словам, выпускники центра могут самостоятельно создавать сайты, разрабатывать мобильные приложения и продвигать бренды в социальных сетях. Благодаря своим навыкам они могут работать как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Чаще всего ученики предпочитают осваивать те профессии, которые позволяют работать из дома: SMM, веб-дизайн, программирование и другие.

Всего в центре «Профессионал» можно освоить более десятка специальностей в сфере инновационных технологий, попробовать себя в роли финансиста или экономиста, а также пройти программы по предпринимательству и самозанятости.

Обучение в центре профессиональной подготовки длится от одной недели до двух месяцев. Для онлайн-занятий ученикам необходимы только компьютер и Интернет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.