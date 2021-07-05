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Россия не поддержала увеличение «коллективного Запада» в Совбезе ООН

Полина Долганова

Политика
Россия не поддержала увеличение «коллективного Запада» в Совбезе ООН
Совбез ООН

Россия выступает против увеличения Совета Безопасности ООН за счет государств «коллективного Запада». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, таких стран в составе Совета «и так достаточно».

— Мы делаем акцент на том, что любая реформа Совета Безопасности должна получить максимально широкое одобрение и привести к более сбалансированному составу Совбеза <…> Совбез должен оставаться рабочим и управляемым органом, — уточнил Полянский.

Он также добавил, что в настоящее время организации требуется большое количество времени, чтобы прийти к единой позиции. Таким образом, расширение состава Совбеза может привести к еще большим трудностям с координацией.

Полянский отметил, что 20 — это оптимальное число государств-членов Совета.

Он подытожил, что процесс выдачи американских виз российским делегациям сильно усложняет участие РФ в деятельности организации и защите ее интересов, передает РИА Новости.

Ранее председатель генассамблеи ООН Волкан Бозкыр сообщил, что Антониу Гутерреша назначили генеральным секретарем генассамблеи Организации на второй срок. Он будет занимать пост пять лет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

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