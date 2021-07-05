Проект по свадьбам на необычных площадках представили на Урбанистическом форуме

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На стенде комплекса социального развития в рамках крупнейшего международного конгресса Moscow Urban Forum был представлен проект московского ЗАГСа по регистрации брака на самых популярных локациях столицы. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

В сообщении говорится, что проект по регистрации брака на выездных площадках столицы является единственным проектом такого масштаба в РФ. Так, каждую пятницу и субботу молодожены могут заключить брак на одной из 10–15 выездных площадок на выбор.

Для получения услуги паре необходимо только оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

С начала 2021 года такой возможностью воспользовались около 3,5 тысячи молодоженов.

Самой популярной площадкой с начала года оказался ресторан Birds в башне «Око». Там брак заключили около 350 влюбленных пар. Большой популярностью также пользовался особняк Роял. Там состоялось 300 церемоний бракосочетания. Далее по рейтингу популярности идут дом торжеств «Сафиса», особняк Спиридонова и особняк на Волхонке.

В текущем году список площадок также пополнился The Great Hall Yakimanka, парк-отелем «Даниловский», павильоном «Космос», бутик-отелем «Богородское» и Московской канатной дорогой. Именно в ее кабинах была совершена официальная попытка установления рекорда Гиннесса по одновременному заключению брака тридцати пар.

Кроме того, столичные ЗАГСы совместно с департаментом транспорта запустили проект по заключению брака на площадках транспортного комплекса — Северном речном вокзале и на станции метро «Маяковская».

Ранее сообщалось, что московские ЗАГСы будут принимать заявления только по предварительной записи.