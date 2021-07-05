Перенесших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией, получат индивидуальные приглашения на медицинское обследование. Об этом в понедельник, 5 июля, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, система здравоохранения сможет начать персонализацию после того, как поток обращений в медицинские учреждения позволит «выдохнуть».

— Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации, — добавил он.

Министр отметил, что приглашения будут отправляться пациентам с целью узнать, нужна ли им помощь или госпитализация.

Мурашко подытожил, что властям Свердловской области следует доработать процесс записи на вакцинацию через интернет, так как звонки по телефону занимают много времени и не являются эффективными. В качестве положительного примера министр привел сервис «Госуслуги», которые позволяет получить сертификат о вакцинации и предоставляет многие другие услуги, пишет ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что Москва, Подмосковье, Чечня, Белгородская и Тюменская области являются лидерами по возрастанию темпов вакцинации от коронавируса среди регионов.