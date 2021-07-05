Столичный «Техноград» запустит онлайн-курс по достижению целей

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» открывает запись на бесплатный онлайн-курс «Мотивация и ориентация на результат. Как изменить мышление и достигнуть цель», который пройдет с 7 по 30 июля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Слушатели курса узнают, как управлять эмоциями и преодолевать ограничивающие убеждения, а также познакомятся с понятием дизайн-мышление и его применением на практике.

Занятия пройдут на онлайн-платформе комплекса. Ссылку на трансляцию участники получат по электронной почте, которую укажут при регистрации.

— Курсы, посвященные формированию личностных компетенций, — одно из востребованных направлений центра развития карьеры. Так как сегодня работодатели оценивают не только профессиональные знания кандидата, но и его способность договариваться с людьми, а также мотивацию, инициативность, реакцию на негативные ситуации, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, за последние полтора года обучение по курсам «Технограда» прошли более 70 тысяч человек.

Новая программа рассчитана на широкую аудиторию. Для обучения не требуется специальная подготовка. Курс, который проведет психолог центра развития карьеры «Технограда» Марина Коробова, включает восемь вебинаров длительностью по одному часу. Они будут проводиться по средам и пятницам.