Андрей Бочкарев: Основные конструкции будущей станции метро «Лианозово» готовы на 50 процентов

Фото: Пресс-служба МУФ

Возведение основных конструкций станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена завершено наполовину. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На данный момент устройство монолитных железобетонных конструкций станционного комплекса выполнено на 50 процентов. Строители параллельно сооружают перекрытия платформенного участка, венткамеру и основные конструкции кабельного канала, — заявил он.

По его словам, «Лианозово» станет колонной станцией. Она будет оснащена платформой островного типа. Кроме того, станция будет иметь два подземных вестибюля, один из которых примкнет к уже существующему подземному переходу. Выход из него будет осуществляться на обе стороны Дмитровского шоссе. Второй вестибюль объединит метро, МЦД-1 и наземный транспорт через строящийся в настоящее время пешеходный переход под железной дорогой Савеловского направления. Таким образом будет создан новый транспортный пересадочный узел.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь добавил, что строительство подземного перехода ко второму вестибюлю уже стартовало.

К настоящему моменту специалисты уже успели подготовить основание перехода. Возведение стен планируется начать в начале июля.

Проектом предусмотрено, что на «Лианозово» появятся две композиции скульптора Виктора Корнеева под названием «Вкусный арбуз» и «Дети играют. Солнечный день».

Ранее в Мосметрострое рассказали о ходе строительства одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии.

Так, «Лианозово» станет следующей станцией после «Улицы 800-летия Москвы». Ее внутреннюю отделку будут отличать спокойные цвета — кофе с молоком и серые оттенки. До отделки строители должны возвести основные конструкции, протянуть инженерные сети и соединить с другими станциями на участке. Работы идут и на поверхности, и под землей. Щиты «Татьяна» и «Ирина» сооружают тоннели (из центра от улицы 800-летия Москвы в область) на глубине от 13 до 19 метров. Они идут с разницей в 150 метров. «Ирина» стартовала месяцем раньше. Первый щит уже преодолел 1640 метров, второй — полтора километра.