Минздрав запустит систему цифровых генетических паспортов пациентов
Минздрав России приступил к работе над генетическими профилями пациентов, начиная с новорожденных. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, генетический паспорт будет состоять из данных о геномном секвенировании.
— С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека, — заявил министр.
Так, по его мнению, система здравоохранения страны развивается в вопросах профилактики и раннего выявления, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что расходы российской системы здравоохранения на борьбу с коронавирусной инфекцией превысили один триллион рублей.
Так, например, одна российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стоит около 900 рублей с учетом доставки.