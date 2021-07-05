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Минздрав запустит систему цифровых генетических паспортов пациентов

Полина Долганова

Общество
Минздрав запустит систему цифровых генетических паспортов пациентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минздрав России приступил к работе над генетическими профилями пациентов, начиная с новорожденных. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, генетический паспорт будет состоять из данных о геномном секвенировании.

— С помощью биоинновационных технологий мы создаем своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека, — заявил министр.

Так, по его мнению, система здравоохранения страны развивается в вопросах профилактики и раннего выявления, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что расходы российской системы здравоохранения на борьбу с коронавирусной инфекцией превысили один триллион рублей.

Так, например, одна российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стоит около 900 рублей с учетом доставки.

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