Выставка «Шедевры наивного искусства России» откроется в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Всероссийский музей декоративного искусства откроется выставка «Шедевры наивного искусства России». Выставка приурочена к передаче в собрание музея коллекции Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

Посетителям представят антологию наивного искусства России XX века. Жемчужиной выставки являются живописные полотна Ивана Селиванова: «Моя Родина – мой дом», «Соседка кормит кур», «Портрет жены», «В поле», «Автопортрет». Здесь же по соседству разместились картины «Богородица», «Айседора Дункан», «Счастливый день художника» Кати Медведевой и полотно «Кошка-мать спасает своего детеныша» Стефании Базыленко.

В экспозии также представлены живопись, графика, декоративное творчество известных художников: В. Дмитриева, В. А. Куликова, А. Пичугина, Зинаиды Бабиной, Ю. Белова, И. Галустовой, Е. Варфоломеевой, С. Базыленко, В. Романенкова, Х. Чупраковой, С. Брижан, Н. Пендина, Н. Зыкова.

Выставка открыта с 14 июля по 12 сентября, сообщается на сайте музея.