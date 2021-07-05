Москвич попался на подделке сертификата о вакцинации от COVID-19
Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) столичного УВД по ВАО задержали подозреваемого в подделке сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Оперативники ОЭБиПК организовали контрольную закупку именного сертификата о вакцинации, на котором стояли печати городской поликлиники. Курьер привез конверт с документом к станции метро «Партизанская».
При задержании мужчина пояснил, что получает за это 450 рублей. Позже исследование показало, что документ, стоимость которого составила 4100 рублей, является поддельным.
Сотрудникам полиции удалось установить организатора противоправной деятельности. Им оказался 30-летний москвич, которого впоследствии задержали на улице Сайкина.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В настоящее время полицейские пытаются установить соучастников преступления.
Ранее сотрудники московской полиции задержали курьера, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации.