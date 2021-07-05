Москвич попался на подделке сертификата о вакцинации от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сайкина Карта всех событий

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) столичного УВД по ВАО задержали подозреваемого в подделке сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Оперативники ОЭБиПК организовали контрольную закупку именного сертификата о вакцинации, на котором стояли печати городской поликлиники. Курьер привез конверт с документом к станции метро «Партизанская».

При задержании мужчина пояснил, что получает за это 450 рублей. Позже исследование показало, что документ, стоимость которого составила 4100 рублей, является поддельным.

Видео: МВД

Сотрудникам полиции удалось установить организатора противоправной деятельности. Им оказался 30-летний москвич, которого впоследствии задержали на улице Сайкина.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские пытаются установить соучастников преступления.

Ранее сотрудники московской полиции задержали курьера, который доставлял поддельный сертификат о вакцинации.