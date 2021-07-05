Мошенничество на инвестициях: вместо прибыли москвичка потеряла почти миллион рублей

Фото: pixabay.com

Двадцатилетняя жительница столицы обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников, предложивших ей вложить деньги в криптовалюту USTD. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

По словам девушки, заняться инвестированием в криптовалюту ей предложил мужчина, с которым она познакомилась в апреле текущего года. Москвичка, рассчитывая на солидный куш, взяла несколько кредитов в банках. По рекомендации нового знакомого она купила USTD и вывела их на платформу сайта в размере 8180 долларов США в качестве налога.

На текущий момент мужчина, знакомый ей только по имени, требует от девушки 14 800 долларов США, которые он якобы вложил в ее инвестиционный кошелек. Кроме того, 10 907 долларов США потребовали от москвички сотрудники сайта платформы якобы за подтверждение и верификацию ее аккаунта. Тем самым жительнице столицы причинен материальный ущерб в размере 945 000 рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее «ВМ» писала о москвиче, который остался без крупной суммы денег после того, как передал ее сотрудникам фирмы для приобретения криптовалюты.