«Большая потеря»: Соломин прокомментировал смерть Владимира Меньшова

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Тяжело осознавать, что с каждым днем уходит все больше и больше деятелей из отряда российской культуры. Такое мнение в связи с кончиной режиссера Владимира Меньшова выразил художественный руководитель Малого театра, народный артист России Юрий Соломин.

— Я никогда не встречался с Меньшовым — не снимался с ним и не работал вместе, — сообщил худрук Малого театра. — Но все его фильмы — высокого класса. Конечно, уход Владимира Валентиновича — и как режиссера, и как педагога, и как актера, и, самое главное, как человека — это большая потеря, — заявил он.

Театральный режиссер также напомнил о смерти народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко, который ушел из жизни в пятницу, 2 июля.

Соломин подытожил, ему очень жаль терять «коллег» из «отряда», в котором он служит, пишет ФАН.

Ранее новость о смерти Меньшова прокомментировал заслуженный артист России Роман Мадянов.

Напомним, Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».