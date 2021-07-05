«Уходят гиганты»: Роман Мадянов прокомментировал новость о смерти Владимира Меньшова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коронавирусная инфекция не щадит никого, забирая из жизни в том числе и лучших деятелей российской культуры. Заслуженный артист России Роман Мадянов рассказал о том, что чувствует после известия о смерти режиссера Владимира Меньшова.

Мадянов полагает, что уход из жизни Меньшова — невосполнимая потеря для российской культуры и искусства. По мнению артиста, Меньшов был одним из системообразующих людей в отечественном кинематографе, частью его «корневой системы».

— Вот и все — уходят гиганты. Мы несем колоссальные потери — хуже, чем на войне! — сказал Мадянов.

Также актер проклял буйствующее заболевание, которое унесло жизни многих людей. Мадянов считает, что ответственные за появление коронавируса должны быть наказаны.

— Кто эту тварь выпустил из клетки — вообще непонятно! Надо выяснять, из какой лаборатории пришла эта гадость, ее уничтожать надо! Надо наказывать людей, которые ответственны за это! Люди мрут как мухи, и никто ничего понять не может! — цитирует актера ФАН.

Роман Мадянов снимался с Меньшовым в нескольких фильмах. В частности, актеры сыграли вместе в фильмах «Каникулы строго режима», «Легенда № 17», «Выкрутасы» и «Елки-2».

Ранее стало известно, что Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции в понедельник, 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской, а также премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит».